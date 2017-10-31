Вологодские депутаты предлагают сдвинуть сроки уплаты налогов с 1 декабря на 1 октября

Парламентарии Северо-Запада поддержали три инициативы вологодских депутатов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.

Накануне председатель ЗСО Андрей Луценко, заместитель председателя Роман Заварин, председатель комитета по государственно-правовой деятельности Лариса Кожевина приняли участие в заседании 53-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

По словам Андрея Луценко, Парламентская Ассоциация – эффективный инструмент для продвижения региональных инициатив:

- При поддержке коллег из соседних областей нам удаётся предложить федеральному центру варианты решения проблем, актуальных для всех россиян. Консолидированное мнение 11 регионов имеет больший вес, а значит больше шансов, что инициатива станет законом. На сегодняшней Конференции ПАСЗР депутаты ЗСО представили три законопроекта. Они касаются переноса срока уплаты имущественных налогов физических лиц, поддержки инвалидов и туристических компаний.

Земля для людей с инвалидностью - без торгов

Так, вологодские депутаты предложили предоставлять людям с инвалидностью право получения в аренду в первоочередном порядке земельных участков без торгов (для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства), независимо от нуждаемости в жилых помещениях.

По словам заместителя председателя Законодательного собрания Романа Заварина, эту проблему озвучили ветераны на встречах с председателем ЗСО. Сейчас, согласно закону, инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалида, имеют право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства.

Однако на практике органы государственной власти и суды неоднозначно трактуют эти нормы, и отказывают заявителям, ссылаясь на отсутствие нуждаемости в жилых помещениях.

- Мы предлагаем разделить случаи первоочередного предоставления земельных участков инвалидам на две категории: для ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства. В первом случае заявителям придется подтверждать наличие нуждаемости в жилых помещениях, во втором – нет. Таким образом, будет обеспечен однозначный подход, и у инвалидов будет меньше трудностей в получении участков, - отметил Роман Заварин.

Добавим, что в настоящее время законопроект также отправлен на заключение в Совет законодателей.

Налоги - до 1 октября

Кроме того, депутаты предложили сдвинуть сроки уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество с 1 декабря на 1 октября, внеся изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации.

- С 2016 года предельный срок уплаты этих имущественных налогов был перенесен с 1 октября на 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Как показала практика, это отрицательно повлияло на сбалансированность региональных и местных бюджетов. Земельный налог и налог на имущество физических лиц полностью зачисляются в местные бюджеты и занимают значительную долю в общем объеме доходов – более 19%, а в бюджетах сельских поселений доходят до 50%, - рассказала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Перенос срока также привел к снижению собираемости, так как у налоговых органов остается недостаточно времени для взыскания задолженности. В результате в субъектах она возросла в 1,6 раза.

- В связи с этим проектом предлагается перенести срок уплаты этих налогов с 1 декабря на 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом, - пояснила Лариса Кожевина.

В июле этого года на законопроект получено положительное заключение Правительства РФ, после чего он был внесен в Государственную Думу РФ.

Уменьшить налог для туроператоров

Еще одно предложение вологодских парламентариев - уменьшить налоговую нагрузку на туроператоров. Как пояснила Лариса Кожевина, в настоящее время туроператоры, продавая путевки, оплачивают налог на добавленную стоимость за всю сумму тура.

То есть, несмотря на то, что надбавка за посреднические услуги агентства может быть минимальной, операторы должны отчислить 18% от всей суммы, которую получили от туристов.

- Туроператор подбирает поставщиков услуг, причем некоторые из них либо вообще освобождены от НДС, как, например, санатории, либо облагаются по льготной ставке. Но все эти услуги, входя в туристский пакет, затем облагаются по ставке 18% НДС с полной стоимости тура. Это налагает дополнительную финансовую нагрузку на путешественников. Особенно невыгодно это для внутреннего туризма, - добавила Лариса Кожевина. – Мы предлагаем начислять туроператорам НДС не на всю выручку от реализации путевок, а только на суммы комиссионного вознаграждения. Это позволит уменьшить стоимость путешествий по России, и станет еще одной из форм поддержки операторов по внутреннему туризму.

Все законопроекты, которые представили депутаты Законодательного собрания Вологодской области, были поддержаны участниками конференции. Теперь их предстоит рассмотреть депутатам Государственной Думы.