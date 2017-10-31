В Вологде рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы убили женщину

31.10.2017 [Происшествия]

В Вологде накануне вечером неизвестный с ножом напал на 43-летнюю ученицу вечерней школы собора Рождества Пресвятой Богородицы в Говоровском проезде.

Тело вологжанки с колото-резанными ранениями было обнаружено в административном церковном здании около 20 часов. Как выяснили следователи, незадолго до этого она покинула здание.

- Женщина вышла из вечерней школы при соборе. Она вышла с занятия, но через некоторое время вернулась уже раненая и сообщила, что на нее напал неизвестный, - рассказала Newsvo старший помощник руководителя СУ СК РФ по Вологодской области Наталья Летенкова.

До приезда бригады скорой медицинской помощи пострадавшая скончалась.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, включая сотрудников отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел областного аппарата СУ СК РФ по Вологодской области. Идет расследование уголовного дела, допрашиваются свидетели, убийцу ищут.

Тэги: убийство
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