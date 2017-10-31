В Вологде пройдет онлайн-трансляция спектакля «Бешеные деньги» московского театра имени Маяковского

31.10.2017 [Культура]

Прямая трансляция постановки московского театра имени Маяковского «Бешеные деньги» пройдет 31 октября вечером в кинотеатре «Ленком».

Премьера постановки по произведению Александра Островского в театре состоялась весной 2017 года и была приурочена к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой.  Сегодня актриса выйдет на сцену вместе с внучкой, Полиной Лазаревой.

- Об актуальности пьесы говорить не приходится – деньги, как и жажда красивой жизни, всегда были одним из самых главных мотиваторов. Большая часть героев спектакля - представители разорившегося московского дворянства: они еще ездят в экипажах, пьют шампанское, держат слуг, но все это в долг. Тогда как зарождающиеся буржуа, наоборот, думают о том, «как бы из бюджета не выйти». Все они живут в то время, когда происходят внезапные разорения и возвышения, рождаются неожиданные источники доходов, когда торгуют всем, даже красотой, - сообщается на сайте театра имени Маяковского.

Начало трансляции в 19 часов.

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