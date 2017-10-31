Новый светофор напротив гипермаркета на Окружном шоссе в Вологде с 1 ноября изменит режим работы

20 октября в Вологде напротив гипермаркета «Лента» на Окружном шоссе начал работать новый светофор. Сейчас «зеленый» для пешеходов загорается после нажатия специальной кнопки, но вскоре схема работы объекта изменится.

- В данный момент режим работы светофора заключается в том, что при нажатии кнопки загорается «красный» для автомобилей на 15 секунд – выделенная фаза для перехода улицы, согласно нормам расчетов. Здесь скоростной режим очень быстрый, людям нужно привыкнуть к тому, что здесь светофор. В среду схема организации данного светофорного объекта будет изменена: через каждые три минуты будет включаться «зеленый» для пешеходов. Без нажатия кнопки, - рассказал заместитель директора МБУ "Дорремстрой" Андрей Губин.

В этом году МБУ "Дорремстрой" также начало работу по возведению светофорного объекта на пересечении улиц Окружное шоссе и Возрождения. Там строится много нового жилья, и автоматизированная регулировка движения необходима.

- Здесь будет установлен четырехлучевой светофорный объект с двумя пешеходными переходами: через улицу Возрождения и через Окружное шоссе, - отметил Андрей Губин.

В данный момент специалисты «Дорремстроя» уже проложили под землей каналы для кабелей электроснабжения будущего светофорного объекта. Заказаны закладные детали для строительства фундамента транспортных и пешеходных колонок, которые по мере постановки будут смонтированы. В дальнейшем, по мере получения источника финансирования, начнется возведение надземной части светофорного объекта.