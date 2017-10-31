У памятника архитектуры на Мира, 14 в Вологде продают пристройку

Администрация Вологды продает пристройку к памятнику архитектуры на Мира, 14 , а не само здание. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. мэра Сергей Воропанов.

Ранее Newsvo писал о том, что объект культурного наследия XIX века продают без обременения. Мы направили в городскую администрацию вопрос, почему так произошло.

- После того, как поступил ваш вопрос, я туда еще раз выехал, посмотрел своими глазами, речь идет о здании пристройки, которая во дворе. Она не представляет собой культурной ценности, у нас есть письмо из комитета культурного наследия, которое это подтверждает, - рассказал Сергей Воропанов.

Напомним, на продажу выставлены подвал и два этажа пристройки, возведенной в XX веке. Купить их предлагают за 11 млн. рублей.

- В соответствии с первичной учетной документацией - паспортом объекта культурного наследия 1975 г, историко-архитектурную ценность здания представляет прямоугольный объем, выходящий на ул. Мира торцевым (восточным) фасадом, с габаритами 14Х18 м, двухэтажный со стороны ул. Мира (восточный фасад) и трехэтажный - со стороны двора. В XX веке со стороны дворового фасада была возведена обширная двухэтажная кирпичная пристройка, не составляющая предмет охраны памятнкиа, - говорится в ответе Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области, который ведомство дало в ответ на запрос администрации города в марте 2017 года.

В то же время Комитет уточняет, что поздняя пристройка к историческому объему здания памятника "Дом жилой, XIX в." на улице Мира, 14 находится в границах территории объекта культурного наследия федерального значения. Это означет, что там нельзя возводить объекты капитального строительства, увеличивать объем уже существующих зданий и проводить земляные, троительные и другеи работы (за исключением работ, связанных с сохранением культурного наследия).

Само здание построено в XIX веке, имеет статус памятника архитектуры федерального значения.