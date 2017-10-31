В Череповце водитель сбил на «зебре» 14-летнего мальчика и скрылся

В Череповце разыскивают водителя, который вчера вечером сбил на «зебре» 14-летнего подростка и скрылся с места ДТП.

По данным областного управления ГИБДД, инцидент произошел накануне около 20 часов возле дома №35 по улице Краснодонцев. Неустановленный водитель совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автомобиль с места ДТП скрылся. Полиция ищет водителя и просит всех, кто стал свидетелем происшествия, либо записал его на видеорегистратор, обратиться в дежурную часть ГИБДД г. Череповец по телефонам: 8(8202) 67 12 50, 59 86 70, 59 80 40.