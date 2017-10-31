В Череповце водитель сбил на «зебре» 14-летнего мальчика и скрылся

31.10.2017 [Происшествия]

В Череповце разыскивают водителя, который вчера вечером сбил на «зебре» 14-летнего подростка и скрылся с места ДТП.

По данным областного управления ГИБДД, инцидент произошел накануне около 20 часов возле дома №35 по улице Краснодонцев. Неустановленный водитель совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автомобиль с места ДТП скрылся. Полиция ищет водителя и просит всех, кто стал свидетелем происшествия, либо записал его на видеорегистратор, обратиться в дежурную часть ГИБДД г. Череповец по телефонам: 8(8202) 67 12 50, 59 86 70, 59 80 40.

Тэги: ДТП, сбили на зебре
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Разбитые дороги, алкоголизм и грязь: в Вологодской области исследовали условия жизни населения
Накануне грандиозного шухера
В Вологде возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий в медцентре на Первомайской
Алексей Макаровский сложил с себя полномочия заместителя мэра Вологды
«Медцентр» на Первомайской в Вологде подал в суд на активистку Ольгу Веревкину
В Вологде появился еще один кандидат на должность мэра
Распродажа Вологды: какие здания продают в городе
Информация об обязательном межевании земли до 1 января 2018 года оказалась недостоверной
Цена "Дружбы": детский лагерь в Вологодском районе продают за 6 млн рублей
Колесо раздора
31.10.2017 [Происшествия]

В Вологде рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы убили женщину

2500
1
30.10.2017 [Происшествия]

В Череповецком районе у автобуса, который вез школьников в лагерь "Корабелы Прионежья", лопнула задняя балка

2255
0
25.10.2017 [Общество]

«Медцентр» на Первомайской в Вологде подал в суд на активистку Ольгу Веревкину

5938
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

И.о. главы Белозерска внезапно забыл, где он живет
Вологодские депутаты предлагают сдвинуть сроки уплаты налогов с 1 декабря на 1 октября
В Вологде рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы убили женщину
В Вологде пройдет онлайн-трансляция спектакля «Бешеные деньги» московского театра имени Маяковского
Новый светофор напротив гипермаркета на Окружном шоссе в Вологде с 1 ноября изменит режим работы
У памятника архитектуры на Мира, 14 в Вологде продают пристройку
В Череповце водитель сбил на «зебре» 14-летнего мальчика и скрылся
 
29.10.2017 [Общество]

Накануне грандиозного шухера

7256
0
31.10.2017 [БлогоVO]

И наш суд может быть гуманным, к кому-то ...

147
0
29.10.2017 [Обзор Прессы]

Ивановские учителя - школьникам: "Наши выборы шапито. И вы своими тупыми бошками это шапито поддерживаете"

1565
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика