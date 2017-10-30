В Вологде появился еще один кандидат на должность мэра

Бывший гендиректор АО "Региональный информационно-расчетный центр Вологодской области" Иван Свищев собирается участвовать в конкурсе на замещение должности мэра Вологды.

- Я уверен, что могу быть полезным городу, и постараюсь доказать это комиссии и депутатам. Главный документ, который должен представить каждый кандидат — “программа основных направлений деятельности мэра и администрации”. Сейчас я работаю над ним. Коротко о главном. На мой взгляд, муниципалитет обязан жестко контролировать жизненно важные сферы: ЖКХ, инфраструктура, общественный транспорт, застройка. “Приватизация” чисто городских функций недопустима. Город должен взять их на себя, реализовывать эти задачи самостоятельно, - написал Иван Александрович на своей странице в соцсети.

Более подробно с программой Ивана Свищева можно познакомиться на его странице в соцсети.

Ивану Свищеву 37 лет, в 2002 году окончил ВоГТУ по специальности "финансы и кредит", в 2016 году - магистратуру в этом же вузе по направлению “гражданское строительство”.



Работал на руководящих должностях в различных компаниях по направлениям: строительство и ЖКХ, аудит (имеет аттестат Минфина РФ), банковская сфера. Кроме того, был руководителем ООО "Устюгагаз-Чагода" (ликвидировано 1 июня 2011 г.), в течение восьми лет занимал должность замгендиректора ОАО “Вологдаоблгаз”, работал замдиректора по общим вопросам Вологодского филиала ОАО "Газпром газораспределение". В настоящее время работает в сфере экономического консалтинга и строительства.

До 28 декабря 2016 г. он был председателем ТСЖ "Лермонтова, 5" (организация была ликвидирована).



Входит в кадровый резерв правительства Вологодской области (высшая группа категории “руководители”). С августа 2017 года — общественный представитель омбудсмена по защите прав предпринимателей в Вологодской области в сфере ЖКХ, строительства, тарифного регулирования, энергетики и естественных монополий.

28 августа 2015 года награжден благодарственным письмом главы Вологды Евгения Шулепова.



Женат, есть дочь.