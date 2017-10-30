Вологодские баскетболисты завоевали «серебро» Всероссийских соревнований

На прошлой неделе в Череповце состоялся Чемпионат России по баскетболу среди людей с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН). Как и год назад, в финальном матче турнира встретились действующие чемпионы, спортсмены Вологодской области и сборная Свердловской области. Обе команды до этого прошли весь турнир без поражений.



Вологодские баскетболисты смогли захватить лидерство в первой четверти и получить преимущество в 10 очков. Но в дальнейшем гости, благодаря заменам, смогли переломить ход матча и довести игру до победы.



В итоге баскетболисты из Свердловской области стали чемпионами России, сборная Вологодской области - серебряный призер, бронза досталась спортсменам из Приморского края.





