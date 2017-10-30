Севергазбанк запустил новый интернет-банк для предпринимателей

Севергазбанк завершил первый этап внедрения в эксплуатацию новой системы дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Система, получившая наименование «Севергазбанк Бизнес Онлайн», представляет собой современный Internet-банк, где можно в любое удобное время без посещения офиса банка совершить обмен платежными рублевыми и валютными документами (платежные поручения, поручения на покупку/продажи валюты), получить выписку по расчетному счету, отозвать платежные документы, направить в банк зарплатные реестры, иные документы.

В дальнейшем, на втором этапе внедрения, клиенты смогут с помощью «Севергазбанк Бизнес Онлайн» воспользоваться сервисами мобильного банка, 1С DirectBank (работа с банком напрямую из 1С), управлением кредитами и депозитами, центром финансового контроля для холдинговых структур.

Новая система дистанционного банковского обслуживания Севергазбанка обеспечивает более высокий уровень безопасности: ключ электронной подписи хранится на USB-токене без возможности его копирования на иной носитель, клиент получает SMS-уведомления о движении по счетам, этапах обработки документов. Система не требует установки специализированного программного обеспечения — для работы клиенту банка требуется только компьютер с доступом в Internet.

«Бизнес Онлайн» обеспечивает поддержку сложных схем обслуживания клиентов с удаленными подразделениями, филиалами и дочерними организациями.

Функционал нового интернет–банка разработан на промышленной платформе IBank2 одного из лидеров-поставщиков современных систем дистанционного банковского обслуживания компании «БИФИТ».

Переход на систему «Бизнес Онлайн» для клиентов банка, имеющих расчетный счет, осуществляется бесплатно в рамках акции «Internet-Банк». Подключение к новой системе ДБО можно осуществить в любом офисе Банка. Завершить работы по внедрению новой системы дистанционного обслуживания корпоративных клиентов планируется до 1 августа 2018 года.