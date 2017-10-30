В Шекснинском районе обнаружили тело утонувшего рыбака

30.10.2017 [Происшествия]

Тело утонувшего 39-летнего мужчины обнаружили после недели поисков в Шекснинском районе, рассказали Newsvo в пресс-службе регионального УМЧС.

- Тело было обнаружено около 11.30, передано сотрудникам полиции, - отметил начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Вологодской области Анатолий Сапожков.

По уточненным данным, лодка с тремя рыбаками перевернулась на реке Шексне вблизи деревни Шеломово 20 октября. Добраться до берега удалось только одному из мужчин. Тело 30-летнего рыбака удалось отыскать в воскресенье, 22 октября, а поиски его старшего брата, 39-летнего мужчины, длились больше недели.

 

Тэги: утонул, рыбалка
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