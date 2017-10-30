В Устюженском районе водитель-подросток устроил аварию с двумя пострадавшими

В Устюженском районе подросток сел за руль ВАЗа и устроил ДТП с пострадавшими. Авария произошла в ночь с 27 на 28 октября на 225 км автодороги Вологда – Новая Ладога.

По данным областного управления ГИБДД, 16-летний подросток за рулем ВАЗ – 2104 не справился с управлением автомобилем и допустил съезд в кювет. В результате ДТП 18-летняя и 20-летняя пассажирки автомобиля получили травмы, лечатся амбулаторно.

Известно, что молодой человек был трезв и не имел прав на управление транспортным средством.