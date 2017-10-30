В Устюженском районе водитель-подросток устроил аварию с двумя пострадавшими

30.10.2017 [Происшествия]

В Устюженском районе подросток сел за руль ВАЗа и устроил ДТП с пострадавшими. Авария произошла в ночь с 27 на 28 октября на 225 км автодороги Вологда – Новая Ладога.

По данным областного управления ГИБДД, 16-летний подросток за рулем ВАЗ – 2104 не справился с управлением  автомобилем и допустил съезд в кювет. В результате ДТП 18-летняя и 20-летняя пассажирки автомобиля получили травмы, лечатся амбулаторно.

Известно, что молодой человек был трезв и не имел прав на управление транспортным средством.

Тэги: ДТП
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Разбитые дороги, алкоголизм и грязь: в Вологодской области исследовали условия жизни населения
В Вологде возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий в медцентре на Первомайской
Алексей Макаровский сложил с себя полномочия заместителя мэра Вологды
«Медцентр» на Первомайской в Вологде подал в суд на активистку Ольгу Веревкину
Накануне грандиозного шухера
Распродажа Вологды: какие здания продают в городе
Цена "Дружбы": детский лагерь в Вологодском районе продают за 6 млн рублей
Информация об обязательном межевании земли до 1 января 2018 года оказалась недостоверной
Колесо раздора
В Шекснинском районе пятый день ищут утонувшего рыбака
30.10.2017 [Происшествия]

В Череповецком районе у автобуса, который вез школьников в лагерь "Корабелы Прионежья", лопнула задняя балка

1541
0
28.10.2017 [БлогоVO]

В каких условиях находятся пациенты кардиологии на Пошехонском шоссе

3296
3
28.10.2017 [БлогоVO]

Посадка на поезд Питер-Архангельск

2581
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде появился еще один кандидат на должность мэра
Вологодские баскетболисты завоевали «серебро» Всероссийских соревнований
Севергазбанк запустил новый интернет-банк для предпринимателей
В Шекснинском районе обнаружили тело утонувшего рыбака
В Устюженском районе водитель-подросток устроил аварию с двумя пострадавшими
"Этнографический диктант" пройдет в Вологде 3 ноября
В Верховажском районе мужчина ограбил пенсионерку и купил подруге набор для вышивания бисером
 
29.10.2017 [Общество]

Накануне грандиозного шухера

5432
0
30.10.2017 [БлогоVO]

Белову слово! 

286
0
29.10.2017 [Обзор Прессы]

Ивановские учителя - школьникам: "Наши выборы шапито. И вы своими тупыми бошками это шапито поддерживаете"

1278
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика