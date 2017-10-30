"Этнографический диктант" пройдет в Вологде 3 ноября

30.10.2017 [Общество]

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет по всей России 3 ноября. В Вологде написать диктант можно будет в Вологодской областной библиотеке в зале № 12 (М. Ульяновой. 1).

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества.

«В этом году мероприятие получило статус международного, - отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, - мы предоставили возможность поучаствовать в акции всем нашим соотечественникам в странах Ближнего зарубежья, а также тем, кто интересуется историей, культурой, традициями и обычаями народов, проживающих в России».

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря. Подробную информацию о диктанте можно узнать на сайте.

Вход свободный, ограничений по возрасту нет.

Начало диктанта в библиотеке в 9 часов. Телефон для справок: 76-95-33.

Кроме того, диктант можно будет написать онлайн 3 ноября с 10-00 до 5 ноября 23-59.

Тэги: этнография
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