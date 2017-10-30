В Верховажском районе мужчина ограбил пенсионерку и купил подруге набор для вышивания бисером

30.10.2017 [Происшествия]

В Верховажском районе полицейские раскрыли ограбление пенсионерки. Кошелек с тремя тысячами рублей из сумки пожилой женщины выхватил ее знакомый, ранее помогавший по хозяйству.

С заявлением об ограблении к правоохранителям обратилась 88-летняя женщина. Она рассказала, что несколько месяцев жила в дачном доме в деревне Сомицыно.

- Накануне заявительница решила вернутся домой в г. Вологду. По словам потерпевшей, она вызвала такси и ожидала его на крыльце дома. В этот момент к ней подошел знакомый и во время беседы похитил кошелек, в котором было около 3 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские вскоре установили подозреваемого в совершении грабежа. Им оказался 33-летний мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы. В беседе с правоохранителями он сознался в содеянном и рассказал, что несколько месяцев назад приехал в Верховажье к своей сожительнице. Он помогал пожилой потерпевшей по хозяйству, а накануне выпил и решил проведать пенсионерку.

- При встрече пенсионерка сообщила, что возвращается обратно домой. Во время беседы злоумышленник обратил внимание на открытую сумку, из которой выглядывал небольшой кошелек. Мужчина попытался незаметно вытащить его, но когда хозяйка заметила это, он схватил кошелек и убежал, - отмечают в УМВД.

Вырученные деньги мужчина потратил на продукты, а также купил для сожительницы набор вышивки бисером.

Возбуждено уголовное дело по  статье «Грабеж».

Тэги: ограбление
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