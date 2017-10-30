Компания, страховавшая квартиры дольщиков, через суд пытается оспорить договоры, заключенные со «Стройиндустрией»

Страховая компания «Респект» подала заявление в Рязанский суд с требованием признать недействительными заключенные со «Стройиндустрией» генеральные договоры страхования. Об этом рассказал, комментируя ситуацию с обманутыми дольщиками, и.о. мэра Вологды Сергей Воропанов.

- Страховая компания не только не помогает, но и мешает и, по моему мнению, специально затягивает введение процедуры банкротства, заявляя на очередном заседании суда очередные требования: с делом нужно ознакомиться, еще что-то. Понятно, что все это делается, чтобы тянуть время: они подали заявление в Рязанский суд о расторжении договора со «Стройиндустрией» вообще в принципе, ссылаясь на то, что информация представителями компании была искажена. Точку в этом деле поставит суд, я надеюсь. Я вижу просто, что это тактика по затягиванию времени. Мы с ними договаривались совершенно не так: был понятный механизм выхода из этой ситуации, но свершилось все по-другому, - отметил Сергей Воропанов.

Напомним, из-за финансовых проблем «Стройиндустрия» в начале 2017 года приостановила строительство домов на Гагарина, 72 и Пугачева, 48. Также у компании есть недостроенный дом на Пугачева, 50.

В октябре вологодские дольщики сняли видео, в котором говорят, что страховая компания «Респект» пытается уйти от возврата средств. По информации на сайте дольщики35.рф, часть квартир страховало ООО «Страховая компания»Респект» (срок действия до 30 июня 2018 и 31 декабря 2017 в зависимости от очереди сдачи дома), 48 квартир - обанкротившаяся страховая компания «Советская», «Респект» перестраховывать отказался.

Между тем, пока застройщика не признали банкротом, его текущие долги растут. Всего, по последним данным, «Стройиндустрия» должна своим работникам около 110 млн рублей, примерно такая же сумма долга организации по налогам. Эти деньги должны, по закону, быть выплачены в первую очередь, обманутые дольщики только третьи в списке.

- Пока, по моим оценкам, все то, что предприятие сможет продать, уйдет , по закону о банкротстве, на погашение долгов по зарплате и налогам. Дольщиков у нас 350, а люди, которым не выплатили зарплату – более 500, - говорит Сергей Воропанов.

По его словам, инвестор, который готов достроить дома «Стройиндустрии», есть, сейчас вместе с властями он прорабатывает механизм решения проблемы.