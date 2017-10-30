«Вологда в порядке»: жителям предлагают сообщать о городских проблемах через соцсеть

30.10.2017 [Общество]

В Вологде начинает работу новый проект городской администрации и активистов ТОС «Вологда в порядке». Это группа в соцсети, с помощью которой вологжане смогут сообщать властям о неубранном мусоре, открытых люках или подтопленных газонах.

- Это проект, который мы реализуем вместе с нашими общественными организациями – ТОСы вышли с такой инициативой. Смысл в чем: любой гражданин, который вступил в эту группу, допустим, если уборки улиц касается: сфотографировал, написал место, где убрано некачественно, отправил. Если есть геолокация, привязал, отправил в группу. Обратно ему должна прилететь фотография, когда уже все убрано, - рассказал о проекте и.о. мэра города Сергей Воропанов.

Сергей Воропанов пояснил, что с лета группа «Вологда в порядке» в соцсети работла в тестовом режиме.

Он подчеркнул, что работа по устранению замечаний будет выполняться оперативно. Пока группу модерирует сотрудник департамента городского хозяйства, в будущем, если проект будет востребован, эту систему предлагают автоматизировать.

- В конечном итоге хотелось бы, чтобы вы только кинули фотографию с привязкой к геолокации, а в это же время управляющая компания увидела, отработала и отправила вам ответ, - говорит Сергей Воропанов.

Тэги: мусор, ЖКХ
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