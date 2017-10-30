В Верховажском районе предпринимателя обязали демонтировать мост через реку Вага

В Верховажском районе прокуратура признала мост через реку Вага, соединяющий поселок Каменка и деревню Подсосенье, небезопасным и обязала предпринимателя его демонтировать.

Как сообщает областная прокуратура, предприниматель нарушил ст.65 Водного кодекса Российской Федерации и ст. 21 ФЗ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в отсутствие разрешительной документации и выделения земельного участка индивидуальным предпринимателем построил переезд для автомобильного транспорта через указанную водную преграду.

- При этом по берегам реки с обеих сторон произведена планировка грунта для обеспечения спуска к переезду и проведена отсыпка подъездов с левого и правого берегов. Указанные факты свидетельствуют о нарушениях природоохранного законодательства, которые могут нанести вред водной среде, привести к изменению русла реки и вымиранию микроорганизмов, также движение транспортных средств по объекту, не введенному в эксплуатацию согласно требованиям градостроительного законодательства, создает угрозу жизни и здоровью людей, может нанести ущерб имуществу граждан, - сообщается на сайте прокуратуры Вологодской области.

Прокурор Верховажского района направил в Верховажский районный суд исковое заявление с требованием к индивидуальному предпринимателю устранить нарушения и демонтировать незаконное сооружение, суд эти требования удовлетворил.