В Грязовецком районе пенсионера, который домогался 5-летней девочки, приговорили к пяти годам колонии

В Грязовецком районе пенсионер, который домогался в бане 5-летней девочки, оправится в колонию.

Напомним, 3 сентября 2016 года пенсионер, который гостил в деревне у родственников, в тайне от них позвал 5-летнюю дочку соседей помыться в баню, где, используя беспомощное состояние ребенка, совершил действия сексуального характера.

Ребенок рассказал о случившемся родителям спустя несколько месяцев, они сразу же написали заявление в полицию. В отношение подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".

Как ранее сообщало СУ СК РФ по Вологодской области, мужчина психически здоров, ранее не судим, разведен, имеет взрослых детей.

Подсудимого приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.