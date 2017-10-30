Пристава, присвоившего деньги должников в Вологодском районе, оштрафовали

30.10.2017 [Общество]

В Вологодском районе вынесли приговор бывшему судебному приставу, который присвоил деньги должника. Его наказали денежным штрафом.

Напомним, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Вологодскому району УФССП России по Вологодской области, взыскивая деньги с неплательщика в период с февраля 2016 года по февраль 2017 года, получил на руки 331 тысячу рублей. Эти деньги он оставил себе.

Пристав был уволен в феврале 2017 года «в связи с утратой доверия», однако в марте он снова наведался к должнику, и присвоил еще 25 тысяч рублей, представившись должностным лицом. Должник не знал, что пристав уволен, и отдал ему деньги.

За присвоение 331 тысячи рублей подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей.

- Уголовное дело в отношении пристава по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество) было прекращено судом по нереабилитирующим основаниям на основании ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Эти преступления были выявлены следователями во взаимодействии с сотрудниками УФССП России по Вологодской области, поскольку ранее в отношении этого пристава уже было расследовано аналогичное уголовное дело. В декабре 2015 - январе 2017 года он присвоил пятью частями 31 тысячу рублей другого должника. За это в июле 2017 года его приговорили к штрафу 200 тысяч рублей, который он выплатил.

Тэги: приставы, присвоение
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