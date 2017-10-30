Квартирой, в которой в Белозерске мерзнет пенсионерка, заинтересовались следователи

Кирилловский межрайонный следственный отдел СК РФ по Вологодской области проводит доследственную проверку по размещенной в СМИ информации о нарушении жилищных прав местной пенсионерки. Новость вышла в том числе и в федеральных СМИ.

Напомним, Зинаида Голубева живет уже около 30 лет в муниципальной квартире на Пионерской, 63. В прошлом году в квартире прорвало трубы, и в мороз 76-летняя пенсионерка осталась вместе с двумя сыновьями-инвалидами без отопления.

Женщина рассказывает, что зимой спала в валенках, под шубами. Она пробовала обращаться в разные инстанции, включая прокуратуру, но везде ей отказали в помощи. Городские власти заявили, что это не в их компетенции. Заместитель главы Белозерска Николай Антонов, который, к слову, является соседом Зинаиды Голубевой по дому, сказал, что проблему она должна решать сама, так как, согласно договору социального найма, весь ремонт инженерных сетей в квартирах наниматели осуществляют за свой счет.

Ремонт труб стоит примерно 25 тысяч рублей, муниципалитет предложил пенсионерке привести их в порядок за свой счет, но у пожилой женщины этих денег нет, ее пенсия – 8 тысяч рублей.