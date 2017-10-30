В Череповецком районе у автобуса, который вез школьников в лагерь "Корабелы Прионежья", лопнула задняя балка

В Череповецком районе накануне днем у автобуса, который вез школьников на профильную смену в лагерь «Корабелы Прионежья», лопнула балка заднего моста. В результате происшествия никто не пострадал, но детям пришлось около часа ждать, пока приедет другой автобус.

- Дети поехали на профильную смену по физике от «Алмаза», где именно это произошло, мне ребенок не мог сказать. Но сказал, что недалеко от Череповца отъехали. Кто что пишет, конечно, но мне ребёнок сказал, что днище у автобуса отвалилось. Организаторы - «Северсталь» совместно с управлением образования. Больше часа ждали замены автобуса, - рассказала Newsvo мама одного из школьников, которые ехали в автобусе, Екатерина Наумова.

- Балка лопнула или что-то такое. Сказали из-за большой массы учеников + вещи, - пишет в соцсети одна из участниц поездки.

В 17.54 родители написали в соцсети, что дети все еще не доехали до лагеря:

- Очень голодные. Позавтракали дома в семь утра и всё. Устали и есть хотят. И ехать ещё около часа.

Позже появилась информация, что в 18.30 дети поужинали.

По словам замначальника управления образования Череповца Марии Барабановой, автобус перед рейсом прошел осмотр, а в дороге произошла «нештатная ситуация».

- С детьми все в порядке, учащихся сопровождают педагоги и специалист управления образования. Также автобус сопровождает автомобиль ГИБДД. Заказчик автобуса-управление образования, но ответственность за транспортное средство, в том числе его состояние, несет перевозчик, - ответила в соцсети возмущенным родителям Мария Балабанова.

Мария Балабанвоа уточнила, что компания "Северсталь" при участии управления образования проводили конкурс с целью участия школьников в профильной смене в детском образовательном центре "Корабелы Прионежья".

Автобус, перевозивший детей, принадлежит муниципальной «Автоколонне №1456». Напомним, эта же компания перевозила школьников в январе этого года: тогда автобус автоколонны загорелся на ходу.