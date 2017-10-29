Череповецкая «Северсталь» взяла реванш у «Барыса»

27 октября череповецкая «Северсталь» в матче Регулярного чемпионата КХЛ на своем льду принимала «Барыс» из Казахстана. Это один из двух матчей, который череповчане проводили в рамках "Ретро Уикенда" в форме образца сезона 1995-96 гг.



Команды уже встречались в этом сезоне в конце августа, тогда сильнее оказалась команда из Астаны. Накануне «Барыс» также открыл счет в первом периоде. Во втором отрезке игры дубль Александра Бумагина и шайба Дмитрия Кагарлицкого вывели череповчан вперед, гости смогли ответить одной шайбой - счет 3:2 по итогам 40 минут игры. На первой же минуте третьего периода соперники из Астаны сравняли счет, игра перешла в овертайм, в котором победу «Северстали» принес Валерий Васильев - 4:3.

А в матче с "Сибирью" (Новосибирск), который прошел 28 октября, череповецкая команда проиграла со счетом 1:2.