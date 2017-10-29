Накануне грандиозного шухера

Евгения Сибирцева

Ситуация с колесом обозрения приняла неожиданный оборот. Вологодская епархия, представитель которой сказал на общественном совете, что они против колеса на площади Революции, вдруг заявила, что они одобрили его уставновку на этом месте еще 12 сентября. Похожая метаморфоза произошла и с мнением Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области по поводу размещения злополучного колеса в центре города. К тому же, внезапно оказалось, что желающих "украсить" историческую часть Вологды этим гигантским объектом как минимум двое.

"Нет, я так не могу, мне надо посоветоваться с шефом… "

В Вологодской епархии разошлись мнения по поводу установки колеса обозрения на площади Революции. Напомним, 26 октября в администрации города состоялось заседание городского общественного совета, на котором обсуждалась установка этого гигантского объекта. Иерей Кирилл Киселев, выступавший на совете от имени епархии, тогда заявил, что считает невозможным установку колеса обозрения в Детском парке на площади.

- Точка на площади Революции по совершенно понятным причинам со стороны епархии отпадает совершенно точно, - сказал Кирилл Киселев (ред. - у Newsvo имеется аудиозапись выступлений на этом заседании).

Однако в пятницу на сайте Вологодской епархии появилось опровержение на статью Newsvo. В нем сказано, что утверждение, что Вологодская епархия выступает против строительства колеса обозрения на площади Революции, не соответствует действительности:

- Информация в первом абзаце статьи о том, что Вологодская епархия выступает против строительства колеса обозрения на площади Революции, не соответствует действительности. В связи с этим пресс-служба Вологодской епархии считает необходимым сообщить следующее. 12 сентября 2017 года на имя правящего архиерея Вологодской епархии митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия из Администрации города Вологды поступило письмо о возможности согласования вопроса установки всесезонного колеса обозрения в относительной близости к храму Иоанна Предтечи в Рощенье. В прилагаемой к письму презентации были указаны основные характеристики колеса обозрения и предполагаемое место установки – аллея Детского парка. Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий наложил резолюцию на этом письме «Не возражаю, митр. Игнатий 12.09.2017» (ред. - письмо см. в галерее под новостью).

Очевидно, что действительности не соответствует не информация Newsvo, а слова иерея Кирилла Киселева. Видимо, он высказывал только свое мнение, а не точку зрения епархии - только такой вывод можно сделать из ответа церковной структуры. Что же все-таки хотят видеть представители церкви на площади Революции - колесо обозрения или собор? Это мы уточним в пресс-службе епархии в понедельник.

Фото: webservices.4geo.ru

Первое слово съела корова

Из запроса городской администрации в митрополию следует, что установка колеса обозрения на площади Революции - уже давно решенное дело, которое согласовал даже Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области (как следует из запроса городской администрации в митрополию). Получается, опрос жителей по поводу мест установки колеса был фикцией? А Комитет не возражает против того, чтобы в историческом центре города появилась гигантская конструкция?

При этом в то время, когда Комитет по охране объектов культурного наследия согласовал установку колеса на площади Революции, его начальник Елена Кукушкина говорила на камеру СМИ, что они против установки колеса в исторической части города. Запрос датируется 1 сентября 2017 года, а этот комментарий Елена Кукушкина давала новостному сайту городской администрации Вологда.рф 28 августа возле арт-объекта "Птица-говорун":

- Установка данного колеса непосредственно в исторической части очень сильно нарушит сохранившиеся исторические панорамы и превысит существующие там исторические доминанты.

"На его месте должен был быть я"

Помимо странностей с расхождением мнений о колесе в недрах епархии и биполярным мнением Комитета по охране объектов культурного наследия, выяснилась и еще одна странная деталь. В запросе администрации Вологды в епархии гооврится, что установить колесо планирует компания "Триколор". Однако на общественном совете, который прошел 26 октября, точку зрения инвестора излагал представитель совсем другой фирмы - ООО "Глобал". Как пишет газета "Премьер", этой фирме больше всего нравится место, где рядом установлен арт-объект «Птица Говорун».

«В водоохранную прибрежную зону мы не залезаем. Правда, историки ваши написали нам, что мы таким образом изменим историческую доминанту, перетянем внимание по высоте с ансамбля кремля на колесо. Но мы готовы установить такой аттракцион, чтобы он был меньше по высоте, чем колокольня», - пояснил газете представитель компании "Глобал".

Комментарий о высоте колеса настораживает. Как известно, высота колокольни Софийского собора - 73 метра. А вологжанам говорили, что колесо планируют соорудить высотой 40 метров, что и так почти в два раза ниже, чем колокольня. Может, в этой цифре забыли дописать ноль, раз представитель инвестора подчеркивает готовность сделать колесо ниже колокольни? В Вологде любят гигантские объекты.

Добавим, что, по данным газеты, в конкурсе на аренду места для колеса намерены принять участие не только представители «Глобал», но и «Триколоргруп». А мы предлагаем администрации города выбирать победителя не только по самой высокой предложенной цене за аренду, но и по готовности сохранить культурно-исторический центр нашего города - кто будет согласен разместить колесо обозрения не в центре города, тому и флаг в руки.

Перефразируя Би из фильма "Кин-дза-дза!", скажем так: "Когда у города нет разумной дифференциации гигантских объектов, то нет культуры, а когда нет культуры…".

Пока все идет к тому, что аттракцион появится на площади Революции, а раз в год, 9 мая, мы будем вспоминать, что там находится Вечный огонь, и будем на сутки убирать колесо как временную конструкцию.

Может, мы все-таки останемся представителями цивилизованной планеты?