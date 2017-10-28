В России прогнозируют безработицу из-за отсутствия необходимого образования

28.10.2017 [Экономика]

3 млн россиян могут потерять работу из-за отсутствия необходимых образовательных навыков. Об этом заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, сообщает Коммерсантъ.

«У нас уже по текущему анализу в ближайшее время по таким специальностям как бухгалтера, юристы, административные сотрудники, люди, которые работают в системе управления и учета кадров, на рынке труда должно будет оказаться около 3 млн человек, которые будут не востребованы и будут заменены новыми информационными технологиями»,— пояснил он.

По словам Абызова, что в основном рискуют потерять работу женщины в возрасте 45-55 лет. «Нам их переучить и дать им новую профессию гораздо труднее, чем сделать это по отношению к молодым людям. И к этому вызову мы сейчас должны готовится»,— добавил министр.

Министр утверждает, что сейчас у государства нет инструментов и механизмов, которые бы решили эту проблему. По его мнению, этот вопрос необходимо решать совместно с крупными компаниями:

«Без взаимодействия государственной системы адаптации этих людей и корпоратов, которые формируют заказ на новую рабочую силу, мы не сможем понять профиль востребованности этих новых профессий и специальностей».

Тэги: безработица
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