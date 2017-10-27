В Череповце жильцы дома купили женщине новую инвалидную коляску

27.10.2017 [Общество]
В Череповце жильцы дома купили женщине новую инвалидную коляску

Жильцы дома № 10 по улице Тимохина в Череповце на свои деньги купили новую инвалидную коляску для Елены Соболевой, чтобы женщина могла выходить из дома. После замены лифта она лишилась возможности самостоятельно выходить на улицу, поскольку ее инвалидная коляска не влезала в новый лифт.

Статья об этой проблеме была опубликована на официальном сайте Череповца, потом ее разместили в группе "Новости Череповца" ВКонтакте. В комментариях к посту появилась идея помочь Елене.

 - Было много сочувствующих комментариев, возникла идея помочь человеку. Оформили новую карточку в банке, на которую и стали собирать деньги. Менее чем за два дня собрали. Переводили по 100, 150 рублей, один человек сразу перевел пять тысяч. Собрали даже больше, чем требовалось, остаток порядка трех тысяч рублей передали на руки Елене. Ей постоянно требуются лекарства, так что применение деньгам она найдет. Сейчас сбор средств закрыт, отчет будет опубликован в ближайшее время - пояснил администратор группы «Новости Череповца» Евгений Терехов.

Елена поблагодарила череповчан за благородный поступок.

 - Откликнулись абсолютно незнакомые люди, которые организовали сбор средств, привезли коляску, подняли до квартиры… Для меня это очень и очень важно! Мы уже примерили коляску к новому лифту, она входит без проблем! Всем огромное человеческое спасибо!

Тэги: инвалиды, помощь, благотворительность
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