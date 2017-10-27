Срок сдачи школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района снова перенесли - на июль 2018 года

Сроки завершения строительства школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района вновь перенесли: в этот раз на июль 2018 года. Тем временем Вологодское УФАС выявило картельный сговор среди трех участников аукциона, которые претендовали на выполнение функций контроля за стройкой.

Не опять, а снова

Напомним, весной власти обещали, что новое здание школы сдадут в эксплуатацию в этом году. Подрядчик - ООО «СтройГруппРегион» - должен был завершить стройку к 31 июля 2017 года.

- Срок перенесен на конец июля 2018 года, составлен новый график, работы идут в соответствии с графиками. Генподрядчик – ООО «СтройГруппРегион», а подрядчик у них «Стройинвестгрупп». В данный момент завершается монтаж металлоконструкций и уже монтируются бетонные перекрытия, - пояснил Newsvo замглавы администрации Кичменгско-Городецкого района Алексей Щепелин.

По его словам, скоро на объекте должен был начаться монтаж кровли, уже заказаны сэндвич-панели, которыми будут отделываться стены здания.

В сентябре этого года стройку посетил депутат ЗСО Павел Горчаков.

Строительство новой школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района должны были сдать еще 31 мая 2016 года, но оно было заморожено из-за проблем с документацией. Работы возобновились этим летом, и ранее подрядчик обещал, что до конца года школа будет построена.

Сговор

Тем временем Вологодское УФАС сообщает, что выявило картельный сговор среди трех участников аукциона, в ходе которого был определен технический заказчик стройки в поселке Косково.

Летом прошлого года администрация Кичменгско-Городецкого района объявила аукцион на осуществление функций технического заказчика, который бы контролировал стройку в Косково. В техническом задании к закупке говорится, что подрядчик обязан обеспечить эффективное и целевое расходование средств строителями, соблюдение ими требований строительных норм, правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

На участие в электронном аукционе свои заявки подали 5 организаций: Тверская городская общественная организация инвалидов «Поводырь» (г.Тверь); ООО «Аквапласт» ( г. Вологда); ООО «Бизнесстандарт» (г. Тверь); ООО «Служба поставки минеральных ресурсов» (г. Тверь); ООО «СтройСервис» (г. Вологда).

Начальная (максимальная) цена контракта составила 3,5 млн рублей, но в ходе проведения электронного аукциона цена контракта была снижена на 99,10 % и составила 31 918 рублей. Победителем аукциона стала фирма «Аквапласт», но затем она уклонилась от выполнения контракта, и его отдали ООО «Бизнесстандарт», которое предложило самую дешевую цену из оставшихся.

- На втором этапе торгов ООО «СтройСервис» сделало свое ценовое предложение - 950 000 рублей. В течение менее чем одной минуты после ценового предложения ООО «СтройСервис», ООО «Бизнесстандарт» сделало ценовое предложение, равное 940 000 рублям, после чего аукцион в электронной форме завершился, - сообщает УФАС.

УФАС установило, что «Поводырь», «Бизнесстандарт» и «Служба поставки минеральных ресурсов» заранее договорились вместе действовать на этом аукционе. Более того, их заявки для участия в аукционе подавались с одного и того же компьютера.

- ООО «Бизнесстандарт» заранее знало, что ТГООИ «Поводырь» и ООО «Служба поставки минеральных ресурсов» не соответствовали требованиям аукциона, и их заявки будут отклонены, а предполагаемый ООО «Бизнесстандарт» участник аукциона будет поставлен в крайне неудобные условия, следовательно, возникнет вероятность на его уклонение от заключения контракта, - говорится в решении ведомства.

В итоге вологодские антимонопольщики признали объединение трех тверских компаний картелью и направило материалы в правоохранительные органы для привлечения организаций к ответственности.

Напомним, это уже не первое нарушение при проведении аукционов, связанных со строительством школы в Косково.