Жительницу Сокола приговорили к исправительным работам за непредумышленное убийство кулаком

В Соколе вынесли приговор местной жительнице, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности знакомому.

Напомним, в ночь с 1 на 2 мая между женщина поссорилась со своим знакомым, у которого она была в гостях. Мужчина в тот момент был пьян. В ходе ссоры обвиняемая, не рассчитав свои силы, нанесла мужчине удар кулаком в область шеи справа. В результате закрытой травмы шеи он вскоре скончался на месте происшествия.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, женщина признана виновной в совершении преступления по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ее приговорили к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства.