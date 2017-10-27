Жительницу Сокола приговорили к исправительным работам за непредумышленное убийство кулаком

27.10.2017 [Происшествия]

В Соколе вынесли приговор местной жительнице, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности знакомому.

Напомним, в ночь с 1 на 2 мая между женщина поссорилась со своим знакомым, у которого она была в гостях. Мужчина в тот момент был пьян. В ходе ссоры обвиняемая, не рассчитав свои силы, нанесла мужчине удар кулаком в область шеи справа. В результате закрытой травмы шеи он вскоре скончался на месте происшествия.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, женщина признана виновной в совершении преступления по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ее приговорили к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства.

Тэги: пьянство, ссора, приговор
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С 1 января россияне не смогут распоряжаться неразмежеванными земельными участками
Замгубернатора Вологодской области Алексей Кожевников уезжает работать в Москву к Алексею Кудрину
Из бюджета Вологодской области потратят 3,4 млн рублей на покупку двух автомобилей для заксобрания
В Вологде возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий в медцентре на Первомайской
Распродажа Вологды: какие здания продают в городе
Три вологодских предприятия вступили в сговор для участия в госзакупках
«Медцентр» на Первомайской в Вологде подал в суд на активистку Ольгу Веревкину
Цена "Дружбы": детский лагерь в Вологодском районе продают за 6 млн рублей
Алексей Макаровский сложил с себя полномочия заместителя мэра Вологды
Колесо раздора
26.10.2017 [Политика]

Алексей Макаровский сложил с себя полномочия заместителя мэра Вологды

3302
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительницу Сокола приговорили к исправительным работам за непредумышленное убийство кулаком
Жителям Молочного нужны помощники на субботнике в школьном парке
В Череповце у организации инвалидов «Ареопаг» украли уличные прожекторы
Жительницу Вохтоги, которая убила приревновавшего ее мужа, приговорили к 6,5 годам колонии
В Соколе двое пьяных мужчин похитили своего знакомого, затолкав его в багажник «Волги»
В Вологде откроется выставка грузинского художника Важа Окиташвили
Разбитые дороги, алкоголизм и грязь: в Вологодской области исследовали условия жизни населения
 
26.10.2017 [Общество]

Колесо раздора

3031
0
27.10.2017 [БлогоVO]

В небе открылся портал в другое измерение

546
0
26.10.2017 [Обзор Прессы]

Из бюджета исчезло 47 млрд руб. от «Роскосмоса»

402
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика