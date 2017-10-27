Жительницу Сокола приговорили к исправительным работам за непредумышленное убийство кулаком
27.10.2017 [Происшествия]
В Соколе вынесли приговор местной жительнице, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности знакомому.
Напомним, в ночь с 1 на 2 мая между женщина поссорилась со своим знакомым, у которого она была в гостях. Мужчина в тот момент был пьян. В ходе ссоры обвиняемая, не рассчитав свои силы, нанесла мужчине удар кулаком в область шеи справа. В результате закрытой травмы шеи он вскоре скончался на месте происшествия.
Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, женщина признана виновной в совершении преступления по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ее приговорили к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства.
26.10.2017 [Политика]
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