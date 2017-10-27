Жителям Молочного нужны помощники на субботнике в школьном парке

27.10.2017 [Общество]
Жителям Молочного нужны помощники на субботнике в школьном парке

Жители Молочного приглашают вологжан принять участие в субботнике, который состоится завтра в парке школы №6  на улице Емельянова.

Первый субботник в парке прошел неделю назад, однако убрать весь мусор и сухие деревья за раз не получилось. Парк сейчас находится в очень запущенном состоянии.

- 21 октября 2017 все сделать не удалось, надо убрать правую часть парка, нужна мужская помощь, пилы, топорики, – пишут организаторы субботника в группе «Молочное подслушано» в соцсети.

Начало субботника в 9 утра.

Тэги: субботники
Фото из группы «Молочное подслушано»
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