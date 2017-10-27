В Череповце у организации инвалидов «Ареопаг» украли уличные прожекторы

В Череповце у организации инвалидов «Ареопаг» неизвестный украл осветительные приборы.

- 25 октября 2017 года в 18:40 была отключена Камера видео наблюдения в Комсомольском парке на детском Водном аттракционе, после чего у нас украли все освещение, - написал сотрудник "Аореопага" Александр Аксёнов.

В пресс-службе УМВД Череповца рассказали, что, согласно заявлению, украдены два уличных прожектора. По данному факту ведется проверк.

Сотрудники "Ареопага" посмотрели запись с камер видеонаблюдения, на которых "засветился" предполагаемый вор, и обращаются с просьбой откликнуться очевидцев кражи: