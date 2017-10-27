Жительницу Вохтоги, которая убила приревновавшего ее мужа, приговорили к 6,5 годам колонии

В Грязовецком районе вынесли приговор 37-летней жительнице Вохтоги, которая убила своего супруга, приревновавшего ее к другому мужчине. Со дня их свадьбы к тому моменту прошло около двух месяцев.

Трагедия произошла вечером во вторник, 4 апреля, в одной из квартир поселка. Подозреваемая, поссорившись со своим мужем, несколько раз ударила его ножом в грудь. От полученных ран 44-летний мужчина скончался на месте происшествия.

- Как выяснили следователи, к совершению преступления привели ссоры супружеской пары, менее двух месяцев назад заключившей свой брак. По некоторым свидетельствам, мужчина увидел в гостях у супруги постороннего мужчину и, приревновав, решил ее выгнать из дома, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Установить причастность подозреваемой к совершению преступления удалось только после тщательной следственной работы: первоначально женщина утверждала, что супруг пришел в квартиру уже раненый. Кроме того, она удалила из мобильного телефона информацию о контактах и звонках по поводу происшествия. Следователям также удалось найти людей, которые видели, как за несколько часов до трагедии она ударила супруга ножом. Это ранение смертельным не стало, но расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью потерпевшего.

После предъявления всех собранных доказательств женщина в совершении преступления призналась. Пока велось следствие, она находилась под стражей.

Приговором суда жительнице Вохтоги назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.