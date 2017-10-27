В Соколе двое пьяных мужчин похитили своего знакомого, затолкав его в багажник «Волги»

27.10.2017 [Происшествия]

Двое жителей Усть-Кубинского района арестованы по подозрению в похищении человека. Поссорившись во время телефонного разговора со своим знакомым из Сокола, мужчины приехали к нему домой, избили и затолкали в багажник «Волги».

По версии следствия, 19 октября 32-летний житель села Устье и его 29-летний односельчанин распивали спиртное. Вечером во время телефонного разговора они поссорились со своим 33-летним знакомым из Сокола и решили выяснить с ним отношения.

- Они приехали в Сокол, попросили ничего не подозревавшего знакомого постучать в дверь к мужчине, а когда дверь открыла его сожительница, зашли в жилище потерпевшего. Нанеся ему побои и высказывая угрозы убийством, подозреваемые вытащили его из дома на улицу и поместили в багажник припаркованного возле дома автомобиля марки «ГАЗ-31105», где и удерживали, лишив свободы передвижения, - сообщает региональное управление следственного комитета.

После того похитители повезли мужчину в багажнике в Устье

Сигнал о произошедшем поступил в полицию, правоохранители перекрыли въезды в Усть-Кубинский район, и уже менее через 15 минут наряд ДПС остановил машину, в котором находилось два молодых человека, схожих по описанию с подозреваемыми.

- При осмотре автомашины полицейские обнаружили в багажнике «Волги» мужчину с видимыми признаками телесных повреждений и в порванной верхней одежде. Полицейские освободили пострадавшего и оказали ему доврачебную помощь, - сообщает областное УМВД.

По ходатайству следствия 29-летнему подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, свою причастность к совершению преступления он не признал, но, по данным следствия, был наиболее активным исполнителем преступления. Его 32-летнему приятелю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, он признался в содеянном полностью, но так и не смог прояснить, что стало причиной ссоры.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Тэги: похищение, пьянство
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