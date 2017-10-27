В Вологде откроется выставка грузинского художника Важа Окиташвили

27.10.2017 [Культура]

В Доме Корбакова 10 ноября откроется выставка художника Важи Окиташвили «Моя живописная Грузия». Экспозиция организована в рамках акции «Российская академия художеств в Вологде».

Организаторы рассказывают, что всё творчество Важи Окиташвили основывается на теме родины и дома. Дома у него «сплавлены» с окружающим миром – горами, деревьями, цветами, людьми и домашними животными.

- Эстетика мастера простая и яркая, как он сам. Его палитра колоритная, солнечная и очень позитивная. Его мир – фольклорная сказочность, мозаика жизни, яркая и по-детски восторженная. Он создает своеобразный коллаж из мотивов исторической и современной Грузии,- сообщается на сайте cultinfo.ru.

Любимый мотив в творчестве художника – сцены из повседневной сельской жизни, все они необычайно поэтичны.

Важа Окиташвили родился в Тбилиси в 1952 году. Живописью он увлекался с детства, в 1980 году окончил Тбилисскую Государственную академию художеств (художник-живописец). С 2000 года является членом Творческого Союза художников России, а также членом Международной федерации художников. С июня 2011 года – член-корреспондент Российской академии художеств. Живет и работает в Москве.

Открытие выставки пройдет 10 ноября в 17:00.

Тэги: выставки
Фото: cultinfo.ru
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