Разбитые дороги, алкоголизм и грязь: в Вологодской области исследовали условия жизни населения

В Вологодской области подвели итоги исследования условий жизни населения. Для получения информации в 2016 году специалисты опросили жильцов 567 домохозяйств, 378 из которых расположены в городской местности и 189 – в сельской. Людей спрашивали об условиях условия проживания и труда, их образовании, о состоянии их здоровья и качестве медобслуживания.

Главными проблемами, связанными с условиями проживания в своем населенном пункте (районе), вологжане назвали дороги (80,4% опрошенных респондентов), распространение алкоголизма (53,5%) и загрязненность окружающей среды (42,1 процента).

При этом 94,6 % респондентов отметили, что им нравится жить в своем населенном пункте. Больше довольны местом своего проживания горожане (95,4%), чем сельские жители (92,8 процента).

- Состояние своих жилых помещений оценили как хорошее - 36,6 % обследованных домохозяйств, в городской местности – 39,5%, в сельской местности – 29,4 процента. Размер общей площади в расчете на члена домохозяйства составил 22 кв.м., жилой – 15 кв.м. Жители, проживающие в многоквартирных домах, указали на такие недостатки в своем жилом помещении как плохая шумоизоляция (21,1%) и избыток влажности, сырость (12,9%). Жители, проживающие в индивидуальных домах, имели проблемы с недостатком тепла (16,5%) и недостатком солнечного света (11,1 процента), - сообщает Вологдастат.

Более половины опрошенных (50,8%) не вполне удовлетворены своим заработком, материально удовлетворенных людей - 33,9 % и совсем неудовлетворенных - 15,4 процента. 39,3 % опрошенных горожан заявили, что работают не по специальности, в деревнях таких людей среди участников исследования больше - 49,7 % .

Оценили состояние своего здоровья как «хорошее» - 31,5 % опрошенных, чувствуют себя удовлетворительно - 58,4% и плохо - 8,7 процента.

Вологдастат отмечает, что результаты наблюдения будут использованы правительством России для дальнейшей реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.