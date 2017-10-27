Суд освободил от уголовной ответственности организаторов игорного клуба в Вохтоге

27.10.2017 [Происшествия]

В Грязовецком районе суд освободил от уголовной ответственности двух организаторов игорного клуба в Вохтоге.

Напомним, игорный клуб в здании бывшего магазина в Вохтоге был обнаружен полицейскими весной этого года. Там нашли игровые автоматы, деньги, документы и два ящика контрафактного алкоголя. Когда туда нагрянули полицейские, в клубе находились семь человек.

Следователи выяснили, что незаконный клуб организовал в 2015 году 35-летний предприниматель из Ярославской области, зарегистрированный в Вологде. Помещение он официально арендовал для торговой деятельности, а на самом деле разместил там 9 игровых автоматов. При этом мужчина вовлек в сговор 23-летнюю местную жительницу, которая стала работать в клубе администратором.

Игорный клуб работал с сентября 2015 года по апрель 2017 года, когда был обнаружен полицейскими.

- В судебном заседании подсудимые заявили ходатайство о прекращении в отношении них уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, так как полностью признали себя виновными в совершенном преступлении, раскаялись в содеянном, написали явку с повинной, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В итоге суд принял решение прекратить уголовное дело в отношении организаторов игорного клуба по нереабилитирующим основаниям.

Вещественные доказательства по делу: игровые автоматы, денежные средства в размере 4400 рублей, 9 электронных плат и системный блок персонального компьютера конфискованы в собственность государства.

Сколько денег заработали организаторы клуба за счет незаконной деятельности, неизвестно, но, судя по всему, эти деньги останутся у них.

Тэги: игорный бизнес, игровые автоматы
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