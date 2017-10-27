В Череповце из-за неисправной розетки загорелась квартира

27.10.2017 [Происшествия]

В Череповце загорелась однокомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома, где проживала 73-летняя женщина.

Загорание произошло накануне около пяти часов вечера в доме №30 на улице Беляева.

- Вызов поступил в 16:34, через пять минут первое подразделение уже было на месте. В 16:59  пожар ликвидировали. Трое человек спасены, еще десять эвакуированы. Избежать человеческих жертв удалось благодаря организованным и профессиональным действиям спасателей. Были оповещены и выведены из здания с помощью специальных капюшонов жители близрасположенных квартир, - рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

В результате пожара сгорела кухня вместе с бытовой техникой, часть коридора, внутренняя отделка комнаты площадью 16 кв.метров. закопчена. Нижние этажи залиты водой. Ущерб пожара оценили в 400 тысяч рублей.

По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание в электропроводке, возможно, причиной стала неисправность розетки.

Тэги: пожар, электропроводка
Фото череповецкой службы пожаротушения
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