В Череповце из-за неисправной розетки загорелась квартира

В Череповце загорелась однокомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома, где проживала 73-летняя женщина.

Загорание произошло накануне около пяти часов вечера в доме №30 на улице Беляева.

- Вызов поступил в 16:34, через пять минут первое подразделение уже было на месте. В 16:59 пожар ликвидировали. Трое человек спасены, еще десять эвакуированы. Избежать человеческих жертв удалось благодаря организованным и профессиональным действиям спасателей. Были оповещены и выведены из здания с помощью специальных капюшонов жители близрасположенных квартир, - рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

В результате пожара сгорела кухня вместе с бытовой техникой, часть коридора, внутренняя отделка комнаты площадью 16 кв.метров. закопчена. Нижние этажи залиты водой. Ущерб пожара оценили в 400 тысяч рублей.

По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание в электропроводке, возможно, причиной стала неисправность розетки.