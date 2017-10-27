В Вологодской области планируют увеличить количество бюджетных мест в вузах

Правительство Вологодской области попросит Министерство образования увеличить квоты бюджетных мест на социально-значимые специальности в вузах области.

- В связи с реформами, которые проводятся Министерством образования, резко сократилось количество филиалов ведущих вузов страны. Поэтому нередко молодежь уезжает учиться в другие регионы, после чего, как правило, не возвращается. Это грозит нам потерей значительной доли высококвалифицированных инженерных кадров для промышленности и гуманитарной сферы. Я согласен с тем, что нам необходимо увеличивать доступность высшего образования в Вологодской области, повышая количество бюджетных мест, - говорит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По словам ректора Череповецкого государственного университета Дмитрия Афанасьева, который на днях обсудил эту тему с губернатором, необходимо увеличивать количество бюджетных мест на актуальные направления экономики и социального развития.

- Мы проанализировали рейтинг доступности высшего образования в регионе, который показал, что у нас достаточно низкая позиция по количеству студентов, обучающихся в вузах. По этому показателю Вологодская область находится во второй половине федерального списка, - говорит Дмитрий Афанасьев.

Ректор ЧГУ считает, что упор необходимо делать на педагогическое направление, поскольку потребность молодых кадров в региональной образовательной системе очень велика, сообщает сайт областного правительства.