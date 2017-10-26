Алексей Макаровский сложил с себя полномочия заместителя мэра Вологды

26.10.2017 [Политика]

В Вологде сократили должность заместителя мэра города по общим вопросам, сообщает пресс-служба городской администрации. Занимающий эту должность Алексей Макаровский сложил свои полномочия.

В администрацию Вологды Алексей Макаровский пришел работать в ноябре 2016 года. Он занимался обеспечением координации деятельности управления делами и управления информации и общественных связей администрации города Вологды. Ранее он был заместителем губернатора.

Напомним, что компенсационные выплаты, которые ранее были положены руководителям при увольнении, отменены решением Вологодской городской Думы от 16 февраля 2017 года № 1096.

Тэги: администрация Вологды
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С 1 января россияне не смогут распоряжаться неразмежеванными земельными участками
Замгубернатора Вологодской области Алексей Кожевников уезжает работать в Москву к Алексею Кудрину
Из бюджета Вологодской области потратят 3,4 млн рублей на покупку двух автомобилей для заксобрания
В Вологде возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий в медцентре на Первомайской
Три вологодских предприятия вступили в сговор для участия в госзакупках
«Медцентр» на Первомайской в Вологде подал в суд на активистку Ольгу Веревкину
Распродажа Вологды: какие здания продают в городе
Цена "Дружбы": детский лагерь в Вологодском районе продают за 6 млн рублей
Череповчанин украл 600 тысяч рублей у знакомой, которая наняла его установить стиральную машину
В Шекснинском районе пятый день ищут утонувшего рыбака
26.10.2017 [Общество]

В Вологде начали сносить три горевших расселенных дома

781
1
25.10.2017 [Общество]

Управление по эксплуатации зданий в Вологде закупает на бюджетные деньги еженедельники по 885 рублей

2092
4
25.10.2017 [Общество]

Цена "Дружбы": детский лагерь в Вологодском районе продают за 6 млн рублей

3162
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Алексей Макаровский сложил с себя полномочия заместителя мэра Вологды
Колесо раздора
В Харовске установили памятник писателю Василию Белову
Хокейный клуб "Северсталь" подписал контракт с новым защитником
Кремлевский сад останется в собственности города
В Вологде пройдет фестиваль «Плюсовая поэзия»
Вологжанин вошел в пятерку сильнейших на Чемпионате России по мотоспорту
 
26.10.2017 [Общество]

Колесо раздора

428
0
26.10.2017 [БлогоVO]

Еще раз о колесе обо(з/р)ения

804
0
26.10.2017 [Обзор Прессы]

Из бюджета исчезло 47 млрд руб. от «Роскосмоса»

156
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика