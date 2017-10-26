Алексей Макаровский сложил с себя полномочия заместителя мэра Вологды

В Вологде сократили должность заместителя мэра города по общим вопросам, сообщает пресс-служба городской администрации. Занимающий эту должность Алексей Макаровский сложил свои полномочия.

В администрацию Вологды Алексей Макаровский пришел работать в ноябре 2016 года. Он занимался обеспечением координации деятельности управления делами и управления информации и общественных связей администрации города Вологды. Ранее он был заместителем губернатора.

Напомним, что компенсационные выплаты, которые ранее были положены руководителям при увольнении, отменены решением Вологодской городской Думы от 16 февраля 2017 года № 1096.