Колесо раздора

Любовь Южакова

Вологодская епархия выступает против строительства колеса обозрения на площади Революции. Однако вологжане, желающие оставить площадь свободной от гигантских объектов, могут не обольщаться: представители церкви хотят там восстановить Спасо-Всеградский собор.

В Вологде сегодня прошло заседание городского общественного совета, на котором обсуждалось строительство современного колеса обозрения. Обсуждение проекта достигло такого накала, что в итоге принятие окончательного решения отложили до конца ноября.

Доступно для всех

Заместитель мэра Вологды Андрей Киселев рассказал, что сама идея установки в городе современного колеса обозрения появилась еще два года назад и уже тогда была одобрена властями.

- Идея была предложена «Национальным фондом социально-экономического развития регионов», город Москва, в 2015 году. Инвестиционный проект по установке колеса обозрения был рассмотрен на заседании совета по науке и инновациям и инвестициям при главе города Вологды 9 декабря 2015 года, решением совета проект был одобрен. В 2016-2017 годах фонд рассматривал варианты 10 перспективных площадок. В августе 2017 года вице-президент фонда Вячеслав Федорович Тихонов повторно обратился в городскую администрацию с инициативой установки и эксплуатации всесезонного колеса обозрения. Потенциальным инвестором выступит инвестиционный фонд города Тюмень, - рассказал Андрей Киселев.

Для реализации проекта инвестору необходим земельный участок площадью не менее 400 квадратных метров. На нем за шесть месяцев (планировалось, что аттракцион в Вологде поставят к следующему Дню города) возведут колесо, самая высокая точка которого будет находиться на расстоянии 37 метров от земли. Аттракцион планируется всесезонный: летом в кабинках будут работать кондиционеры, зимой – обогреватели. Правда, есть ограничение по температуре воздуха для работы колеса – не ниже 20 градусов по Цельсию. Конструкция аттракциона такова, что в случае обесточивания его можно проворачивать вручную.

По словам инвестора, колесо обозрения станет одним из первых аттракционов в Вологде, который будет доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья - компания обещает создать для этого все условия. Правда, если городские власти не позаботятся о том, чтобы весь общественный транспорт в Вологде был доступен для этой категории жителей, до колеса им будет добраться сложно.

Аттракцион за 50 млн рублей

Общая стоимость строительства – 50 млн рублей, при этом все расходы инвестор готов взять на себя, если город предоставит ему в аренду участок земли.

- У нас на столе в фонде порядка 67 заявок от городов, завод в Химках может выпускать 10 колес в год, но проблема не в этом – инвесторы нужны. Нужны те, кто заплатит. Минимальная стоимость того колеса, о котором мы говорим – 50 млн рублей. С фундаментом, установкой, перевозкой. Такие инвесторы у нас в фонде аккумулируются, мы их знаем, мы их имеем. В газете тут прочитал, что мы тут «чьи-то». Официально сообщаю перед прессой, что у меня нет родственников в городе Вологде и на территории области и ни у кого из моих партнеров тоже. Мы приехали когда-то в Вологду, потому что мы, в первую очередь, предлагаем колеса ставить в туристические центры, города, где есть тема для туризма, - говорит вице-президент «Национального фонда социально-экономического развития регионов» Вячеслав Тихонов.

Как уже сообщалось, из предложенных городом вариантов инвестора устраивают только три: Детский парк на площади Революции, сквер на проспекте Победы (пересечение с улицей Батюшкова) и площадка на улице Сергея Орлова рядом с памятником Птице-говоруну. По словам инвестора, эти точки станут для него безубыточны, причем наиболее привлекательна точка на Орлова. Но у многих вологжан выбор этих мест до сих пор вызывает вопросы.

- Вот вы же в Тюмени не поставили колесо рядом с мужским монастырем? До культовых сооружений расстояние вы смотрели? И почему нужно обязательно смотреть сверху на Кремль? В Москве же мы не ставим же колесо на Кремлевской площади. Вы отнеситесь к этому, как к нашему товарному знаку. Силуэт города – наш товарный знак. Давайте в первую очередь исходить из исторической целесообразности. У нас есть проект охранных зон, ограничение по высоте, сейчас на согласовании проект границ исторического поселения, – аргументировал архитектор Альберт Метский.

- Колесо обозрения – это смотровая площадка, с которой можно показать ваш товарный знак, - возразил ему Вячеслав Тихонов.

Вячеслав Тихонов - слева. Фото Newsvo.

Колесо VS собор

По словам члена общественного совета города Ивана Позднякова, установка колеса на площади невозможна: совсем недавно по просьбе митрополита из Детского парка убрали аттракционы.

- Детский парк освободили от аттракционов навсегда. Там святое место, там Спасо-Всеградский собор под колесом окажется у вас, – говорит Иван Поздняков.

Стоит отметить, что восстановление Спасо-Всеградского собора на площади Революции не является решенным вопросом. Эту идею в 2013 году озвучил Евгений Шулепов, который тогда был главой города - он хотел построить собор к 2017 году.

- Мы предложим епархии некую программу взаимного сотрудничества, и она очень корректная и для нас, и для них. У нас есть опыт общения с представителями православной церкви, - ответил Вячеслав Тихонов.

Иерей Кирилл Киселев, выступавший на совете от имени епархии, также заявил, что считает невозможным установку колеса обозрения в Детском парке.

- Точка на площади Революции по совершенно понятным причинам со стороны епархии отпадает совершенно точно. Действительно, исторически здесь находился собор, который являлся лицом и частью глубочайшей нашей истории вологодской. У нас в планах, как мы говорим, если господь сподобит, все-таки возродить собор на этом месте, - заявил Кирилл Киселев.

- Голосование показало, что почти 60 процентов вологжан высказались за строительство колеса, и большинство хотят видеть его в Детском парке рядом с площадью Революции, - сообщается в пресс-релизе администрации города.

Однако это не совсем так. За колесо обозрения на площади Революции проголосовали лишь 34% участников опроса, и то это процент не от числа всех жителей Вологды, а от числа голосовавших.

Почему не площадь Федулова?

На совете инвестору также предложили другие точки для установки колеса. Например, на площади Федулова возле ДК ПЗ.

- Хорошее место, но есть один нюанс: на площади Федулова будет смотреть некуда: с трех сторон крыши домов многоэтажных, - говорит Вячеслав Тихонов. – Но у нас есть предложение: большое, современное колесо ставим в центре где-то, а на Федулова старое колесо, мы привезем, у нас есть, 24 метра, нормально.

- Но мы по одному колесу не можем разобраться, а вы уже второе предлагаете? – удивился председатель общественного совета Игорь Павлов.

На предложение установить колесо в парке Ветеранов представитель инвестора ответил, что парк уже сдан в аренду на 25 лет, и город не может выделить их компании участок там.

Вячеслав Тихонов отметил, что в год аттракцион будет приносить в городской бюджет 3-3,5 млн рублей налогов, а цену на его посещение планируется установить на уровне 200 рублей.

Подводя итоги заседания, председатель совета Игорь Павлов сказал, что, по его мнению, вопрос с установкой колеса нуждается в дальнейшем обсуждении и проработке.

- Я все-таки склоняюсь к такому выводу, что и департаменту экономической политики, и Тихонову Вячеславу Федоровичу стоит еще раз сесть за стол переговоров и, чтобы мы не уходили в далекие месяцы, давайте мы обозначим месячный срок, и вновь вернемся к этому вопросу.

Мнение вологодского краеведа Александр Сазонов: