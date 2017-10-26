В Харовске установили памятник писателю Василию Белову

26.10.2017 [Общество]
В Харовске установили памятник писателю Василию Белову

В Харовске возле здания библиотеки на улице Октябрьской накануне открыли памятник писателю Василию Белову. Автором монумента стал заслуженный художник России, череповецкий скульптор Александр Шебунин.

Ранее сообщалось, что общая стоимость памятника-бюста с установкой составила 600 тысяч рублей. 300 тысяч рублей были выделены из областного бюджета в рамках проекта «Народный бюджет». Остальную часть суммы собрали с помощью пожертвований. В харовских библиотеках стояли коробки для сбора средств, и любой мог внести посильную сумму. Реквизиты счета для сбора денег на памятник Василию Белову также разместила на своем сайте общественная палата Вологодской области.

В итоге нужную сумму удалось собрать, и в год 85-летия писателя бюст был установлен у библиотеки, носящей имя Белова.

Тэги: Василий Белов
Фото: vologda-oblast.ru
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