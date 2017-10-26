Хокейный клуб "Северсталь" подписал контракт с новым защитником
26.10.2017 [Спорт]
Состав хоккейного клуба «Северсталь» пополнился новым защитником.
Максим Верёвкин, ранее выступавший за клуб Высшей хоккейной лиги «Ижсталь», подписал двухсторонний контракт с череповецким клубом до конца сезона, сообщает пресс-служба ХК «Северсталь».
В текущем сезоне в Чемпионате ВХЛ Верёвкин провел 17 матчей, в которых набрал 9 очков по системе гол+пас, забросил 3 шайбы и отдал 6 голевых передач, имея показатель полезность "-2".
Фото: vk.com/hcseverstal
26.10.2017 [Общество]
В Вологде суд взыскал с горбольницы №1 полмиллиона рублей за смерть пациентки
1809
1