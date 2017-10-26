Кремлевский сад останется в собственности города

В Вологде завершился суд, на котором рассматривался иск о праве собственности на Кремлевский сад. Напомним, Кремлевский сад был передан в хозяйственное ведение «Вологдазеленстроя» постановлением городской администрации от 12 апреля 2012 года, а когда МУП «Вологдазаленстрой» стал банкротиться, парк оказался в конкурсной массе муниципального предприятия.

24 октября Арбитражный суд Вологодской области отказал конкурсному управляющему банкротящейся компании в праве вернуть объект в конкурсную массу. Как сообщает пресс-служба городской администрации, им удалось отстоять право города на парк.

«Муниципалитет отстоял в суде право на Кремлевский сад, и теперь он не будет продан, а значит, не перейдет в частные руки. Парк остается в собственности города», – пояснил начальник департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

Решение может быть обжалованов суде вышестоящей инстанции.