В Вологде пройдет фестиваль «Плюсовая поэзия»

С 3 по 5 ноября в Вологде пройдет литературный фестиваль «Плюсовая поэзия». В этом году он будет проводиться под лозунгом «Поэтическая обсерватория: звёздный десант» и объединит поэтов и прозаиков из Вологды, Ярославля, Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Твери, Владимирской области.

Откроется фестиваль в «Доме дяди Гиляя» спектаклем театра «Теза» (Шуя) «Немаленькие трагедии» по произведениям Пушкина, Есенина, Вознесенского, Ростана и Быкова.

4 ноября там же пройдет семинар поэзии под руководством Алексея Кубрика (Москва), конкурс короткого стихотворения «Депрессяшки и антидепрессяшки», большие фестивальные чтения, свободный микрофон и другие мероприятия.

5 ноября участников литературного фестиваля ждет семинар прозы под руководством Ольги Кузнецовой и Нины Писарчик (Вологда), «Звездный» десант: фестивальные чтения, "Культурный разговор" с профессором Сергеем Барановым.

Более подробная программа фестиваля в группе ВКонтакте.