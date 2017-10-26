Вологжанин вошел в пятерку сильнейших на Чемпионате России по мотоспорту

С 12 по 16 октября в Краснодарском крае проходил Чемпионат и Первенство России, а также Чемпионат мотоциклетной федерации России (МФР) в дисциплине «Эндуро».



Андрей Лезинов из Вологодской области занял 5 место в дисциплине «Эндуро» в категории «Мастерс», а вологжане Семен Потепалов и Александр Яблоков - 6 и 7 место в «Эндуро» среди юниоров.

Эндуро — дисциплина мотоспорта и велоспорта, соревнования в которой проходят на дорогах с различным покрытием и по пересечённой местности с соблюдением заданного графика движения на большие расстояния в течении нескольких дней.