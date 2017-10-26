Раненый в легкое череповчанин сам вызвал себе «скорую», назвал полицейским имя нападавшего и умер в больнице

26.10.2017 [Происшествия]

Раненый в легкое череповчанин сам вызвал себе «скорую», сказал полицейским имя нападавшего и умер в больнице.

23 октября в дежурную часть полиции поступила информация о ножевом ранении 46-летнего мужчины в одном из домов на улице Юбилейной. Прибыв на место, полицейские обнаружили в квартире мужчину в тяжелом состоянии и оказали ему неотложную помощь. «Скорую» пострадавший вызвал себе сам, кроме того, он успел сообщить правоохранителям имя нападавшего.

- Мужчина смог сказать сотрудникам полиции фамилию и имя нападавшего, а также его примерное местонахождение. Дождавшись медиков, стражи правопорядка передали приметы злоумышленника в дежурную часть УМВД России по г. Череповцу. Ориентировка с приметами нападавшего была направлена всем дежурившим нарядам полиции, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным регионального управления следственного комитета, пострадавший был госпитализирован с шестью проникающими колото-резаными ранениями в области сердца и левого легкого. Его жизнь спасти не удалось, от полученных ранений мужчина вскоре скончался в медучреждении.

По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний знакомый погибшего. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжелого ножевого ранения и с 2004 года находился на свободе, освободившись из мест лишения свободы условно-досрочно. Решением суда подозреваемый заключен под арест. От дачи показаний мужчина отказался, пользуясь ст.51 Конституции РФ,  но следователям уже удалось найти свидетелей, слова которых говорят о причастности арестованного мужчины к убийству.

По версии следствия, подозреваемый находился у приятеля дома, где нанес ему несколько ударов ножом в область груди, а затем скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается.

Тэги: ранение, напал с ножом
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