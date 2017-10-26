В Устюженском районе поймали "черных лесорубов", вырубивших 220 кубических метров древесины

26.10.2017 [Происшествия]

В Устюженском районе с поличным взяли "черных" лесорубов, сообщает сайт УМВД по Вологодской области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе совместного рейда с представителями лесного хозяйства недалеко от деревни Клавдино обнаружили незаконную рубку леса. Часть древесины неизвестные успели погрузить в прицеп лесовоза «КамАЗ», однако были задержаны на месте происшествия.

Выяснилось, что всего они вырубили 220 кубических метров древесины. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений".

Задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Устюженского и близлежащих районов.

Тэги: черные лесорубы
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