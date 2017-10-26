В Вологде начали сносить три горевших расселенных дома

Снос дома на Пригородной. Фото Екатерины Черняевой.

Только после девяти пожаров в Вологде начали разбирать три расселенных аварийных дома на Пригородной, 7, Дзержинского, 10 и Беляева, 7, в которых недавно были пожары, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в октябре дом на Дзержинсокго поджигали два раза, на Беляева - три, на Пригородной - четыре.

«Было принято решение, что эти три дома будут разобраны во избежание их возгорания, такие прецеденты уже были. В течение этой недели дома будут разрушены. Далее будет решаться вопрос об утилизации оставшегося строительного мусора», – прокомментировал заместитель начальника департамента городского хозяйства Вологды Павел Блинов.

Напомним, что по условиям расселения, городские власти должны были снести эти дома до 1 октября 2017 года.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все три авариных дома стоят на участках, принадлежащих муниципалитету. Как эту землю будут использовать после сноса построек, пока неясно, уверяют в городской администрации. Она может остаться в муниципальной собственности, либо будет продана застройщикам.

Тем временем прокуратура Вологды направила в суд иск, в котором требует обязать администрацию города снести дважды горевший расселенный дом на Пугачева, 57. О нарушении закона ведомство узнало из сообщений СМИ. Дом должны блыи снести до 31 января 2017 года. Первый раз он горел 16 января, второй раз - в августе.