Банк «Вологжанин предлагает оформить кредит по сниженной ставке – от 12,9%

26.10.2017 [Новости компаний]
Банк «Вологжанин предлагает оформить кредит по сниженной ставке – от 12,9%

Оформить кредит в сумме до 3 млн рублей теперь можно по ставке от 12,9% годовых. Указанные условия действуют сразу по нескольким кредитным программам: получить кредит по выгодной ставке можно как на потребительские цели, так и на покупку автомобиля. При этом обеспечением по кредитам выступает имеющийся или приобретаемый автомобиль.

«Вместе со снижением ставок мы упростили условия кредитования, установив единую ставку, независимую от срока и суммы кредита, - отмечает Ирина Клипута, начальник отдела кредитования физических лиц. – Изменение процентной ставки предусмотрено в зависимости от предоставляемого пакета документов и наличия страхования».

Досрочное погашение возможно с первого дня после получения кредита, а любые комиссии по кредитам банка «Вологжанин» отсутствуют.  Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в офисах Банка, по телефону (8172) 21-09-26, а также на сайте ЗАО «Банк «Вологжанин» bankvl.ru

Тэги: Банк вологжанин
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