Семь череповчан с помощью вирусной программы крали деньги с банковских счетов клиентов

26.10.2017 [Происшествия]

В Череповце раскрыли преступную группировку, члены которой занимались телефонным мошенничеством. Подозреваемые распространяли на телефоны с "Мобильным банком" вредоносную программу, а потом, узнав реквизиты банковских карт, обналичивали счета.

31 октября этого года в Череповецком городском суде состоится предварительное слушание по уголовному делу, возбужденному в отношении семи человек, состоявшим в преустпной группировке.

Как сообщает пресс-служба Череповецкого суда, неизвестный, его близкие родственники и знакомые организовали преступную группу. Распространяя вредоносную программу на телефоны, подключенные к услуге «Мобильный банк», они получали реквизиты привязанных к ним банковских карт, и осуществляли перевод денег на другие доступные счета. Затем, обналичив незаконно полученные средства в банкомате, они переводили большую часть денег (как правило, 70 % суммы) неустановленному следствием лицу, а оставшуюся долю забирали себе.

Все обстоятельства уголовного дела окончательно будут установлены в судебном заседании при рассмотрении дела. Его дата будет известна после предварительного слушания.

Тэги: мошенничество, банковская карта
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