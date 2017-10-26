В Вологде прошел чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

26.10.2017 [Общество]

В Вологде состоялся региональный отборочный этап III Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс - 2017». В нем приняли участие 25 студентов  из десяти колледжей Вологды, Вытегры, Белозерска, Тотьмы, Устюжны и Череповца.

- В этом году мы проводим чемпионат во второй раз, но уже есть изменения. Если в прошлом году соревнования проходили по трем номинациям, в этом году – по пяти. Были добавлены две компетенции - «Парикмахерское искусство», «Художественный дизайн», - рассказал заместитель губернатора области Олег Васильев. - Движение «Абилимпикс» очень молодое, но уже набирает популярность.

Соревнования проходили на трех площадках. В частности, в  Вологодском колледже технологии и дизайна соревновались будущие парикмахеры, специалисты по художественному дизайну и учителя начальных классов.

Профессию «учитель начальных классов» в Вологодской области сейчас получают всего пять человек с инвалидностью.

- В  нашем колледже четыре, в Белозерском один. В других колледжах специальности нет, или инвалидов нет, - рассказала главный эксперт по компетенции "Учитель начальных классов" Валентина Попова.

Ограничений по здоровью на получение специальности "Учитель начальных классов" в законе нет, однако у педагогов это вызывает опасения.

- Мы очень серьезно из-за этого переживаем, потому что, если встать на позицию родителей: не каждый родитель мог бы представить учителем инвалида, так скажем, любой группы. Однако учащиеся с инвалидностью порой показывают такие высокие результаты, которые не показывают учащиеся, не имеющие проблем со здоровьем, - рассказала Валентина Попова.

Победителя среди парикмахеров выбирали в трех номинациях: салонная женская прическа, салонная мужская прическа и вечерняя прическа.

- Прическа должна быть востребована. На женскую прическу - полтора часа, на мужскую и вечернюю - по часу. Получается, что время дается, как профессиональному мастеру со стажем. Не просто.

В компетенции "Художественный дизайн" соревновались пять человек. Им нужно было изготовить панно на экологическую тему для детского учреждения. Все они - учащиеся Вологодского губернаторского колледжа народных промыслов.

Мария Дмитриева учится на первом курсе, признается, что мероприятие волнительное, однако участвовать в нем ей понравилось.

За соседним столом работает Евгений Губинский. Он по-мужски сдержанно, но охотно рассказывает о своем творчестве.

- Это медведь, а это будут горы, здесь лес, здесь земля. Почему медведь? Потому, что ассоциируется с Россией, и мы делаем панно для детей, медведя все узнают,- улыбается Женя.

Как пояснил преподаватель колледжа Роман Захаров, учащиеся с инвалидностью могут заниматься по упрощенной программе, однако из его учеников никто не упрощает себе задачу.

- Да, если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то они не сдают нормативы, но они стараются улучшить свой результат, и это здорово!

Среди студентов Губернаторского колледжа инвалидность на сегодняшний день имеют 18 человек: это учащиеся с сахарным диабетом, нарушением опорно-двигательного аппарата, онкологией и другими заболеваниями.

В прошлом году таких учащихся было 30. Эта цифра постоянно меняется, потому что в возрасте 18 лет у многих людей инвалидность снимают, в итоге в конкурсе они уже участвовать не могут.

- Например, перешли на второй курс (ред. – т.е.  это те, кому исполнилось 18), и у кого, например, сахарный диабет, они все теперь здоровые получаются, - рассказала заместитель директора Губернаторского колледжа Ларсиа Никитина. - У нас такой случай был: учился студент с искусственным глазом, и в 18 лет ему сняли инвалидность. Нам это непонятно.

В связи с этим иногда возникают проблемы с заявкой на участие в конкурсе.

-  Мы столкнулись с проблемой: нам надо на конкурс заявки отправлять, лето было. Отправили, а в сентябре у тех, кого мы заявили, инвалидность не продлили, либо инвалидность до 22 сентября, а конкурс в октябре, уже не попадает. Инвалидность снимают, хотя по факту болезнь никуда не делась.

Валентина Попова рассказала, что изначально конкурс зарождался для того, чтобы улучшить социализацию инвалидов и дать им возможность трудоустройства. Все участники чемпионата зарегистрированы в специальной базе.

- Если работодатель ищет себе работников с инвалидностью, есть организации, которые  заинтересованы в  этом, и они могут такую базу посмотреть, мы  можем организовать встречу работодателя и работника с инвалидностью, - пояснила Валентина Попова.

Победители регионального этапа:

 «Парикмахерское искусство» - специалист вологодской парикмахерской «Улыбка» Максим Андросюк

 «Поварское дело» - студентка Вологодского колледжа сервиса Светлана Генералова

 «Сетевое и системное администрирование» - студент Вологодского колледжа связи и информационных технологий  Кирилл Герасимов

 «Учитель начальных классов» - студентка Вологодского педагогического колледжа  Александра Лобашева

 «Художественный дизайн» -  студентка Губернаторского колледжа  народных промыслов Диана Пахолкова.

 Победители регионального этапа чемпионата «Абилимпикс–2017» награждены дипломами и медалями.  3 декабря они выступят на всероссийских соревнованиях «Абилимпикс–2017», которые пройдут в декабре в Москве на  ВДНХ.

 

Тэги: конкурсы, инвалиды, профессии
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