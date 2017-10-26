В Череповце отец ученика школы № 34 ударил социального педагога

В Череповце отец одного из учеников школы №34 ударил социального педагога. Инцидент произошел накануне утром в здании общеобразовательного учреждения.

Папа шестиклассника во время беседы толкнул учителя: женщина упала и ударилась головой об угол стены. У нее пошла кровь, на место происшествия вызвали медиков и полицию, учителя отвезли в больницу.

«Пострадавший учитель — социальный педагог нашей школы. В классе, где она является руководителем, была конфликтная ситуация: один ученик обижал другого. На беседу были приглашены родители обоих детей. В итоге пришел только папа ученика, которого обижают. Родители другого мальчика встречу проигнорировали. В какой-то момент отец не сдержался, видимо, решил как-то отомстить за своего сына и замахнулся на одноклассника-обидчика, который находился рядом. Учительница встала между ним и ребенком, в итоге получилось так, что удар пришелся на нее. Она упала и ударилась головой об угол стены, также упал и ученик. В этот момент в класс зашел старшеклассник, родитель извинился перед учительницей и покинул школу. Сейчас с педагогом все в порядке, врачи оказали ей помощь и отпустили домой. Мальчика тоже осмотрели медики, с ним все в порядке», — рассказала официальному сайту Череповца директор школы № 34 Вера Трофимова.

В школе проведут внутреннее расследование инцидента. Будут ли родители пострадавшего ребенка писать заявление в полицию, пока неизвестно. Учитель уже заявила, что жаловаться в правоохранительные органы не намерена.