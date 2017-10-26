В Череповце отец ученика школы № 34 ударил социального педагога

26.10.2017 [Происшествия]

В Череповце отец одного из учеников школы №34 ударил социального педагога. Инцидент произошел накануне утром в здании общеобразовательного учреждения.

Папа шестиклассника во время беседы толкнул учителя: женщина упала и ударилась головой об угол стены. У нее пошла кровь, на место происшествия вызвали медиков и полицию, учителя отвезли в больницу.

«Пострадавший учитель — социальный педагог нашей школы. В классе, где она является руководителем, была конфликтная ситуация: один ученик обижал другого. На беседу были приглашены родители обоих детей. В итоге пришел только папа ученика, которого обижают. Родители другого мальчика встречу проигнорировали. В какой-то момент отец не сдержался, видимо, решил как-то отомстить за своего сына и замахнулся на одноклассника-обидчика, который находился рядом. Учительница встала между ним и ребенком, в итоге получилось так, что удар пришелся на нее. Она упала и ударилась головой об угол стены, также упал и ученик. В этот момент в класс зашел старшеклассник, родитель извинился перед учительницей и покинул школу. Сейчас с педагогом все в порядке, врачи оказали ей помощь и отпустили домой. Мальчика тоже осмотрели медики, с ним все в порядке», — рассказала официальному сайту Череповца директор школы № 34 Вера Трофимова.

В школе проведут внутреннее расследование инцидента. Будут ли родители пострадавшего ребенка писать заявление в полицию, пока неизвестно. Учитель уже заявила, что жаловаться в правоохранительные органы не намерена.

Тэги: школы, родители, конфликт
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С 1 января россияне не смогут распоряжаться неразмежеванными земельными участками
Машинист тепловоза, столкнувшегося в Лосте с грузовым поездом, уснул
Замгубернатора Вологодской области Алексей Кожевников уезжает работать в Москву к Алексею Кудрину
Из бюджета Вологодской области потратят 3,4 млн рублей на покупку двух автомобилей для заксобрания
Раздельный сбор мусора в Вологде отменили из-за воров
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении медцентра на Первомайской, навязывающего вологжанам кредиты
Три вологодских предприятия вступили в сговор для участия в госзакупках
Череповчанин украл 600 тысяч рублей у знакомой, которая наняла его установить стиральную машину
«Медцентр» на Первомайской в Вологде подал в суд на активистку Ольгу Веревкину
В Шекснинском районе пятый день ищут утонувшего рыбака
25.10.2017 [Общество]

Распродажа Вологды: какие здания продают в городе

1679
0
25.10.2017 [Общество]

Цена "Дружбы": детский лагерь в Вологодском районе продают за 6 млн рублей

1974
1
25.10.2017 [Общество]

«Медцентр» на Первомайской в Вологде подал в суд на активистку Ольгу Веревкину

2768
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде суд взыскал с горбольницы №1 полмиллиона рублей за смерть пациентки
В Череповце отец ученика школы № 34 ударил социального педагога
В Нюксенице водитель ВАЗа сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Распродажа Вологды: какие здания продают в городе
Прокуратура отправила на доработку два законопроекта депутатов вологодского ЗСО
Российские компании покупают оборудование для производства молока в Вологде
В Вологодском районе открыли современную животноводческую ферму на 800 коров
 
25.10.2017 [Общество]

Распродажа Вологды: какие здания продают в городе

1679
0
25.10.2017 [БлогоVO]

Про дорогу забыли

618
0
25.10.2017 [Обзор Прессы]

В Череповце после установки нового лифта инвалид-колясочник не может выйти из дома

321
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика