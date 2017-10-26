В Нюксенице водитель ВАЗа сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

В Нюксенице водитель ВАЗа сбил школьницу и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел накануне около 14 часов на улице Школьной.

По данным областного ГИБДД, 56-летний водитель ВАЗ-2105, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 10-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Однако правоохранителям в тот же день удалось его вычислить, мужчина будет привлечен к ответственности.

Еще одно ДТП с пострадавшей произошло накануне в Усть-Кубинском районе. 48-летняя женщина за рулем «Опеля» не справилась с управлением авто и допустила съезд в кювет. В результате водитель с травмами была доставлена в больницу.